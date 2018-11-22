Корчевникова удивила правда о внебрачном сыне Абдулова





Мартиросян и Абдулов были хорошими друзьями и всегда переживали друг за друга. Первый беспокоился, что актер совершенно не следил за собственным здоровьем, в частности, много курил и употреблял спиртные напитки. По словам Мартиросяна, он выступал против брака Абдулова с Ириной Алферовой. Уже тогда было понятно, что союз не принесет никому из них счастья.Советы друга Абдулов принял в штыки. За вмешательство в личную жизнь Мартиросян впоследствии просил у приятеля прощение. В целом между артистами не было никаких тайн. Из первых уст Мартиросян узнал о романе Абдулова и танцовщицы Татьяны Лебедь. Пара жила вместе после окончания актером ВУЗа. Спустя несколько лет после расставания стало известно, что артистка тайно родила от Абдулова сына.Мартиросян уговаривал друга, чтобы тот общался с ребенком, признал его и принимал участие в его воспитании, однако тот отказался.