Блогеры отреагировали на заявление депутата Елены Драпеко о мате в рэпе





Депутат отметила, что изначально используемый в рэпе мат являлся «страшными проклятиями», однако со временем смысл данных слов утратился. Сергей Доренко, главред радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что при наличии у Драпеко «хоть сколько-нибудь основательного образования», она бы узнала "насколько близка к пенису при любом разговоре про новогоднюю ёлочку". Он добавил, что «хвоя» у древних являлась «однокорневой страшно сказать с чем».Рэперов начала 21 века журналист сравнил с поэтами начала 20-го, отметив, что они «бунтари, не принятые архаичной верхушкой». Доренко предсказал, что спустя 100 лет о русских рэперах станут писать в учебниках, как о периоде «Серебряного века русского рэпа».– отметил в своём Telegram-канале блогер Максим Кононенко.