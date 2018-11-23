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Блогеры отреагировали на заявление депутата Елены Драпеко о мате в рэпе

Блогеры отреагировали на заявление депутата о мате в рэпе. Заявление зампредседателя комитета Госдумы по вопросам культуры Елены Драпеко вызвало множество ответов на просторах сети.
Блогеры отреагировали на заявление депутата Елены Драпеко о мате в рэпе

Депутат отметила, что изначально используемый в рэпе мат являлся «страшными проклятиями», однако со временем смысл данных слов утратился. Сергей Доренко, главред радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что при наличии у Драпеко «хоть сколько-нибудь основательного образования», она бы узнала "насколько близка к пенису при любом разговоре про новогоднюю ёлочку". Он добавил, что «хвоя» у древних являлась «однокорневой страшно сказать с чем».

Рэперов начала 21 века журналист сравнил с поэтами начала 20-го, отметив, что они «бунтари, не принятые архаичной верхушкой». Доренко предсказал, что спустя 100 лет о русских рэперах станут писать в учебниках, как о периоде «Серебряного века русского рэпа».

«Государство начало воевать с рэпом. Ну, наконец-то!» – отметил в своём Telegram-канале блогер Максим Кононенко.



 
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Культура
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 03:00

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