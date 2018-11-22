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Алена Хмельницкая поделилась снимком с отдыха с молодым возлюбленным

Российская актриса Алена Хмельницкая в своем микроблоге Instagram поделилась с фолловерами «счастливым» снимком с отдыха. На данном фото телезвезда лежит на пляже с 34-летним возлюбленным — бизнесменом Александром Синюшиным.

Алена Хмельницкая поделилась снимком с отдыха с молодым возлюбленным


Поклонники Алены Хмельницкой оценили «трогательную» публикацию и поблагодарили артистку за лучи добра и любви, которые она излучает. Фото знаменитости в течение суток собрало свыше 4 тысяч отметок «Мне нравится» и более 130 комментариев. Подписчики пожелали актрисе огромного счастья и чистой любви.

Интернет-издание «Dni24» ранее сообщало, что певица Натали в честь Дня сына поделилась с подписчиками в соцсети Instagram видеороликом, на котором запечатлено, как ее дети вместе играют.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:42

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