Алена Хмельницкая поделилась снимком с отдыха с молодым возлюбленным
Российская актриса Алена Хмельницкая в своем микроблоге Instagram поделилась с фолловерами «счастливым» снимком с отдыха. На данном фото телезвезда лежит на пляже с 34-летним возлюбленным — бизнесменом Александром Синюшиным.
Поклонники Алены Хмельницкой оценили «трогательную» публикацию и поблагодарили артистку за лучи добра и любви, которые она излучает. Фото знаменитости в течение суток собрало свыше 4 тысяч отметок «Мне нравится» и более 130 комментариев. Подписчики пожелали актрисе огромного счастья и чистой любви.
Интернет-издание «Dni24» ранее сообщало, что певица Натали в честь Дня сына поделилась с подписчиками в соцсети Instagram видеороликом, на котором запечатлено, как ее дети вместе играют.
Поклонники Алены Хмельницкой оценили «трогательную» публикацию и поблагодарили артистку за лучи добра и любви, которые она излучает. Фото знаменитости в течение суток собрало свыше 4 тысяч отметок «Мне нравится» и более 130 комментариев. Подписчики пожелали актрисе огромного счастья и чистой любви.
Интернет-издание «Dni24» ранее сообщало, что певица Натали в честь Дня сына поделилась с подписчиками в соцсети Instagram видеороликом, на котором запечатлено, как ее дети вместе играют.