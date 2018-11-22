Нестандартная модель Юлия Рыбакова поделилась секретами идеальной фигуры





Модель plus-size призналась, что порой она впадает в депрессию из-за комплексов. Как любая девушка, Рыбакова переживает по поводу своего внешнего вида. Однако она никогда не позволяет себе терять собственную уникальность.«Никогда не сравниваю себя с кем-то, напоминаю, что я – единственный экземпляр на этой планете. Самое важное – дать поддержку здравому смыслу и больной для всех закомплексованной части», - рассказала Рыбакова.Несмотря на нестандартную фигуру, модель не забрасывает занятия спортом. Она уделяет время растяжке, йоге и упражнениям на диске. В будущем модель знаменитость намерена только наращивать нагрузки.По словам Рыбаковой, не стоит забывать и о правильном питании, ведь без него нет смысла заниматься спортом. В качестве дополнительных средств модель посещает массажи, спа-салоны и бани.Знаменитость считает, что людям необходимо отучаться от стереотипов. Однако Рыбакова уверена, что для запуска данного процесса потребуется много времени. Главное, чтобы человеку было комфортно в собственном теле.