Аукционный дом Sotheby’s выставит на торги золотую копию версии Ford GT 2006
Аукционный дом Sotheby’s планирует выставить на онлайн-торги эксклюзивную компактную золотую копию версии Ford GT 2006. Данное изделие выполнили из 18-каратного двухцветного золота.
Коллекционное транспортное средство сделали по заказу одного из наследников Генри Форда. В золотой поделке вращаются колёса, открываются дверцы, багажник, капот. Ford GT выпустили по случаю 100-летнего юбилея бренда Ford Motor Company. Авто своим дизайном схож с четырёхкратным победителем гонки «24 часов Ле-Мана» - версией GT40. Поставщик Mayflower Vehicle Systems изготовил всего 4038 авто данной модели. При этом за покраску авто отвечала компания Saleen. В свою очередь мускул-кар оснащается 5,4-литровым мотором V8 на 558 лошадиных сил, а также шести-ступенчатой КП от Ricardo. Машина разгоняется до первой сотни за 3,9 сек. Ford GT максимально "выжимал" до 330 км/час. А за 12,3 сек авто набирало до 200 км/час. Британский ювелир Рассел Лорд ранее заявлял, что планирует на аукцион выставить ещё одну версию Ford, которая выполнена из драгоценных металлов.
Новостное издание «Dni24» ранее сообщило, что седан Toyota Camry в октябре месяце стал бестселлером российского автобренда. За прошлый месяц в России продали больше 8 000 авто японской марки.
Коллекционное транспортное средство сделали по заказу одного из наследников Генри Форда. В золотой поделке вращаются колёса, открываются дверцы, багажник, капот. Ford GT выпустили по случаю 100-летнего юбилея бренда Ford Motor Company. Авто своим дизайном схож с четырёхкратным победителем гонки «24 часов Ле-Мана» - версией GT40. Поставщик Mayflower Vehicle Systems изготовил всего 4038 авто данной модели. При этом за покраску авто отвечала компания Saleen. В свою очередь мускул-кар оснащается 5,4-литровым мотором V8 на 558 лошадиных сил, а также шести-ступенчатой КП от Ricardo. Машина разгоняется до первой сотни за 3,9 сек. Ford GT максимально "выжимал" до 330 км/час. А за 12,3 сек авто набирало до 200 км/час. Британский ювелир Рассел Лорд ранее заявлял, что планирует на аукцион выставить ещё одну версию Ford, которая выполнена из драгоценных металлов.
Новостное издание «Dni24» ранее сообщило, что седан Toyota Camry в октябре месяце стал бестселлером российского автобренда. За прошлый месяц в России продали больше 8 000 авто японской марки.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00