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Эксперт: Человек может потерять сознание за рулем из-за димедрола

Эксперт прокомментировал намерение Минздрава и ГИБДД запретить водителям садиться за руль после принятия димедрола. По его словам, вследствие действия данного препарата человек может потерять сознание.
Эксперт: Человек может потерять сознание за рулем из-за димедрола

Отмечается, что димедрол уже практически не применяется в повседневной практике. Как и другие препараты, он имеет свои побочные эффекты, причем они довольно серьезные. Речь идее о снижении артериального давления, аллергических реакциях, которые изменяют кровь, оказывают воздействие на координацию. Все это приводит к тому, что автомобилем нельзя управлять, если были введен этот сильный препарат.

Порой человек может почувствовать мышечные судороги. Седативный эффект присутствует из-за реакции нервной системы. Если очень сильно стимулировать ее, то центр активности людей расслабляется. Это состояние характеризуется снотворным эффектом. В результате появляются проблемы при выполнении движений и действий, требующих повышенного внимания. Димедрол не обходит стороной и дыхание, а оно связано с кровообращением и сердцем.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 00:00

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