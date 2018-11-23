Эксперт: Человек может потерять сознание за рулем из-за димедрола





Отмечается, что димедрол уже практически не применяется в повседневной практике. Как и другие препараты, он имеет свои побочные эффекты, причем они довольно серьезные. Речь идее о снижении артериального давления, аллергических реакциях, которые изменяют кровь, оказывают воздействие на координацию. Все это приводит к тому, что автомобилем нельзя управлять, если были введен этот сильный препарат.Порой человек может почувствовать мышечные судороги. Седативный эффект присутствует из-за реакции нервной системы. Если очень сильно стимулировать ее, то центр активности людей расслабляется. Это состояние характеризуется снотворным эффектом. В результате появляются проблемы при выполнении движений и действий, требующих повышенного внимания. Димедрол не обходит стороной и дыхание, а оно связано с кровообращением и сердцем.