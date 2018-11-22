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Египетские археологи нашли имя архитектора тронного зала Рамзеса II

Египетские археологи в рамках проведенных исследований в пригороде Каира – эль-Матарии, смогли продвинуться вперед и установить, кто именно построил тронный зал для фараона Рамзеса II. Эта же группа и открыла зал в октябре этого года.

Египетские археологи нашли имя архитектора тронного зала Рамзеса II


В Египетском министерстве древностей сообщили, что автором тронного зала времен правления Рамзеса II был один из самых известных архитекторов тех времен – Аменант. Он же или его отец могли ранее строить и храм в Луксоре.

Узнать имя архитектора удалось благодаря найденным в эль-Матарии при раскопках храма в честь бога Солнца Ра глиняным табличкам. На плитах рассказывалось о том, как фараон Рамзес II поручил ответственное задание Аменеминту и его отцу, приказав построить тронный зал. Этим их работа не ограничилась, и они возвели еще не одно здание для древнеегипетского правителя.

Пока раскопки в эль-Матарии временно приостановлены и запланированы к продолжению с марта 2019 года. А тем временем археологи имеют время на исследование уже сделанных находок и расшифровку древних текстов. Предполагается, что в тронном зале Рамзес II и его наследники проводили различные важные тайные церемонии. Там же ученые нашли каменную стену, глиняные таблички и сосуды.



 
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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:32

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