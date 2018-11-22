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В Израиле нашли мозаику с сюжетами из Ветхого завета

В Израиле была обнаружена мозаика с сюжетами из Ветхого завета. Ученые провели исследование руин синагоги, сооруженной в V веке в северной части страны.
В Израиле нашли мозаику с сюжетами из Ветхого завета

Специалистов удивило, что внутри здания располагались мозаики, изображающие сюжеты на библейскую тематику. Среди отмеченных историй: Ноев ковчег, приключения Ионы, неудача солдат фараона, которые преследовали Моисея. Лучше всех сохранилась мозаика, посвященная возведению Вавилонской башни. Раскопки на территории проводятся с 2011 года.

При этом обнаружились и сюжеты, предположительно, взятые не из Библии. В числе изображенных на одной из мозаик персонажей имеются слоны. Вероятно, это был исторический сюжет, повествующий об одном из военных союзов, заключенных иудейскими царями. Исследователи считают, что это один из самых первых известных не библейских сюжетов, найденных в синагогах. На полу также обнаружились необычные находки, включая изображения различных животных, кораблей и колесниц.



 
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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 21:00

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