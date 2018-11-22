Ученик Аллы Духовой победил в конкурсе «World of Dance» и выиграл 100 тысяч долларов у Дженнифер Лопес

Алла Духова опубликовала пост, посвященный победе своего ученика в международном танцевальном конкурсе. Знаменитость отметила, что участники всего коллектива верили в него и его талант, и не ошиблись. Подготовкой Гайнутдинова к покорению вершин на «танцполе» «World of Dance» Алла Духова занималась лично.Также под постом она поделилась своими воспоминаниями о первом впечатлении от Ильдара Гайнутдинова. В возрасте 7 лет мальчик поступил к ней в студию и почти сразу начал показывать хороший результат. Выступления на различных фестивалях приносили ему призы. А в театре он мог выполнять партии, которые доступны только опытным и взрослым танцорам.