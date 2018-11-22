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Ученик Аллы Духовой победил в конкурсе «World of Dance» и выиграл 100 тысяч долларов у Дженнифер Лопес

Хореограф и основатель танцевального театра «Тодес» Алла Духова в своем блоге Instagram показала снимок со своим учеником Ильдаром Гайнутдиновым. Молодой человек участвовал в гонке за первое место в американском танцевальном шоу «World of Dance» и в конкурсе, который организовала Дженнифер Лопес, выиграл 100 тыс. долларов.
Ученик Аллы Духовой победил в конкурсе «World of Dance» и выиграл 100 тысяч долларов у Дженнифер Лопес

Алла Духова опубликовала пост, посвященный победе своего ученика в международном танцевальном конкурсе. Знаменитость отметила, что участники всего коллектива верили в него и его талант, и не ошиблись. Подготовкой Гайнутдинова к покорению вершин на «танцполе» «World of Dance» Алла Духова занималась лично.

Также под постом она поделилась своими воспоминаниями о первом впечатлении от Ильдара Гайнутдинова. В возрасте 7 лет мальчик поступил к ней в студию и почти сразу начал показывать хороший результат. Выступления на различных фестивалях приносили ему призы. А в театре он мог выполнять партии, которые доступны только опытным и взрослым танцорам.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:52

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