Рената Литвинова в платье с экстремальным декольте поразила поклонников в Instagram

Снимок сделан в чёрно-белом цвете и пришелся по вкусу поклонникам Литвиновой. Использование дыма позволило создать особую атмосферу. Поклонники актрисы пришли в восторг от нового образа знаменитости. Отдельные комментаторы сравнили её с Моникой Беллуччи.Поклонники сообщили, что не могут оторвать глаз от фото и охарактеризовали Ренату Литвинову как «соблазнительницу». Пользователи Instagram признались, что их сильно вдохновляют образы актрисы.