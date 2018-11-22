Рената Литвинова в платье с экстремальным декольте поразила поклонников в Instagram
Рената Литвинова стала участницей фотосессии для декабрьского номера Vogue Russia. На собственной странице в Instagram 51-летняя актриса поделилась фото, на котором позирует в шляпе и платье с очень глубоким декольте.
Снимок сделан в чёрно-белом цвете и пришелся по вкусу поклонникам Литвиновой. Использование дыма позволило создать особую атмосферу. Поклонники актрисы пришли в восторг от нового образа знаменитости. Отдельные комментаторы сравнили её с Моникой Беллуччи.
Поклонники сообщили, что не могут оторвать глаз от фото и охарактеризовали Ренату Литвинову как «соблазнительницу». Пользователи Instagram признались, что их сильно вдохновляют образы актрисы.
Снимок сделан в чёрно-белом цвете и пришелся по вкусу поклонникам Литвиновой. Использование дыма позволило создать особую атмосферу. Поклонники актрисы пришли в восторг от нового образа знаменитости. Отдельные комментаторы сравнили её с Моникой Беллуччи.
Поклонники сообщили, что не могут оторвать глаз от фото и охарактеризовали Ренату Литвинову как «соблазнительницу». Пользователи Instagram признались, что их сильно вдохновляют образы актрисы.
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:16