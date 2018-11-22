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Фанаты не смогли найти Веру Брежневу на семейном фото в Instagram

Фанаты не смогли найти Веру Брежневу на семейном фото с дочерьми и матерью в Instagram .Поклонники признались, что родительница певицы выглядит очень молодо, как и сама звезда.
Фанаты не смогли найти Веру Брежневу на семейном фото в Instagram

По случаю премьеры нового сингла Брежнева в Instagram выложила семейную фотографию с родными женщинами. На снимке сама артистка, её мать и две дочки держатся за руки, глядя в сторону моря. Поскольку родственницы Брежневой стоят спиной, не все подписчики поняли, где именно стоит исполнительница. Одни пользователи приняли её за мать, Тамару Галушку, другие - за старшую дочь Соню, которая не уступает родительнице в росте.

"Я редко чего-то жду, но премьера новой песни того стоит! Ждём всей семьей релиз 23 ноября", - подписала фото знаменитость.

Отметим, что Брежнева воспитывает двоих детей. 17-летняя София родилась от гражданского мужа артистки Виталия Войченко, а 10-летняя Сара - от Михаила Кипермана, с которым певица развелась в 2012 году.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 20:07

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