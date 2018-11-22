Фанаты не смогли найти Веру Брежневу на семейном фото в Instagram

"Я редко чего-то жду, но премьера новой песни того стоит! Ждём всей семьей релиз 23 ноября", - подписала фото знаменитость.

По случаю премьеры нового сингла Брежнева в Instagram выложила семейную фотографию с родными женщинами. На снимке сама артистка, её мать и две дочки держатся за руки, глядя в сторону моря. Поскольку родственницы Брежневой стоят спиной, не все подписчики поняли, где именно стоит исполнительница. Одни пользователи приняли её за мать, Тамару Галушку, другие - за старшую дочь Соню, которая не уступает родительнице в росте.Отметим, что Брежнева воспитывает двоих детей. 17-летняя София родилась от гражданского мужа артистки Виталия Войченко, а 10-летняя Сара - от Михаила Кипермана, с которым певица развелась в 2012 году.