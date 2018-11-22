Русский князь Александр Невский станет героем мультфильма





Военно-историческое общество РФ объявило конкурс на создание лучшего сценария. Надежда Усманова, являющаяся главой по информационной политике РВИО, сообщила, что мультфильм планируют выпустить к 2021 г, чтобы приурочить премьеру картины к 100-летию со дня рождения русского князя Александра Невского. Так как это художественное произведение, в нем будут некоторые отклонения от истории и выдуманные персонажи, а чтобы привлечь детскую аудиторию может быть заговорят животные. Стоит напомнить, что в марте прошедшего года министр культуры РФ Владимир Мединский впервые рассказал о планах создания полнометражного мультфильма об Александре Невском.Кроме этого, киностудия «Союзмультфильм» анонсировала в мультфильме «Простоквашино» появление новой героини. По задумке авторов, это будет няня Дяди Федора.