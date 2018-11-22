Ксения Бородина рассказала, что даже Курбан побаивается их дочь Тею

«Ох уж эти 3 годика рядом. Отрицание всего, не хочу, не буду, все не так, все не то. Вчера даже смеялись с папой нашим, говорит: "Я боюсь идти вниз, там Теона". Но я считаю, что надо меньше обращать на это внимания и продолжать также с ней себя вести. Конечно же, когда ребенок переходит грани, надо ругать и наказывать...», — сообщает в социальной сети Ксения и сама же считает, что это время надо перерасти.

У многочисленных подписчиков Ксюша спрашивает, как её справляться с трехлетней девочкой.Уже через месяц, 22 декабря Теоне исполняется 3 года. В связи с довольно трудным возрастом Бородина спрашивает о методах воспитания в такой период становления.Разумеется, многочисленные подписчики тут же поддержали девушку и поделились своими секретами. Неизвестно, воспользуется ли Бородина ими, потому что советов было много, и не все они были адекватные - вплоть до того, что ребенка нужно пороть.Накануне мы сообщали, как Бородина рассказала о методах обучения младшего ребёнка. Чтобы оттачивать свою память, Тея заучивает большие рассказы из книжек и учит английский язык.