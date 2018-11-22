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Приемный сын Газманова порадовал поклонниц фото с голым торсом в Instagram

Филипп, приемный сын Олега Газманова, порадовал поклонниц в микроблоге Instagram фото с голым торсом. Этот снимок звездный наследник сделал во время пребывания на Санторини в Греции.

Приемный сын Газманова порадовал поклонниц фото с голым торсом в Instagram


Газманов-младший был запечатлен во время того, как он выходит из бассейна. Филипп написал на английском языке, что «вышел, чтобы украсть твою девушку». Подписчики оценили идеальную мужскую фигуру приемного сына Олега Газманова, а также его отличное чувство юмора в подписи к посту. Пасынка известного артиста сравнили с Аполлоном. Девушки признались, что им трудно оторвать взгляд от торса «этого красавчика».

Ранее поклонники Газманова удивились тому, что его приемный сын Филипп очень похож на Сергея Мавроди. Певец опубликовал в своем микроблоге совместное фото с пасынком, которое вызвало бурные обсуждения. Супруга Олега Газманова раньше была женой брата создателя финансовой пирамиды. Получается, что Филипп больше похож на своего родного дядю, чем на биологического отца.



 
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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:42

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