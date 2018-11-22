Правительство Японии планирует увеличить пенсионный возраст населения до 70 лет
Правительство Японии в настоящее время готовит реформу существующего пенсионного законодательства вследствие социальных проблем. Оно планирует увеличить пенсионный возраст населения до 70 лет.
На сегодняшний день население Японии уходит на пенсию в возрасте 65 лет. Однако вскоре пенсионный возраст собираются увеличить до 70 лет. Данные действия будут сопровождаться соответствующими законами, обеспечивающими рабочими местами население предпенсионного возраста. В свою очередь переход на новую пенсионную систему планируют сделать поэтапным. Правительство Синдзо Абэ предполагает, что на реализацию данной реформы хватит три года. 26 ноября должны рассмотреть соответствующий законопроект. После этого специалистами консультативных советов по налогообложению и экономике будет утверждён план действий, касающийся пенсионной реформы до 2019 года. Синдзо Абэ, являющийся главой японского правительства, заявил о необходимости повышения пенсионного возраста из-за проблемы «стареющего населения» государства.
Недавно новостной портал «Dni24» сообщил, что известным домом мод Dolce & Gabbana вследствие скандала был отменён большой показ на территории Китая.
На сегодняшний день население Японии уходит на пенсию в возрасте 65 лет. Однако вскоре пенсионный возраст собираются увеличить до 70 лет. Данные действия будут сопровождаться соответствующими законами, обеспечивающими рабочими местами население предпенсионного возраста. В свою очередь переход на новую пенсионную систему планируют сделать поэтапным. Правительство Синдзо Абэ предполагает, что на реализацию данной реформы хватит три года. 26 ноября должны рассмотреть соответствующий законопроект. После этого специалистами консультативных советов по налогообложению и экономике будет утверждён план действий, касающийся пенсионной реформы до 2019 года. Синдзо Абэ, являющийся главой японского правительства, заявил о необходимости повышения пенсионного возраста из-за проблемы «стареющего населения» государства.
Недавно новостной портал «Dni24» сообщил, что известным домом мод Dolce & Gabbana вследствие скандала был отменён большой показ на территории Китая.
В мире
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:24