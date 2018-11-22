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Ляйсан Утяшева назвала «недоженщинами» дам, не умеющих готовить

Известная российская спортсменка и супруга известного российского юмориста и ведущего Comedy Club Павла Воли Ляйсан Утяшева в одном из своих интервью призналась, что те дамы, которые не умеют готовить являются «недоженщинами». Ей нравится готовить для мужа, когда он об этом просит.
Ляйсан Утяшева назвала «недоженщинами» дам, не умеющих готовить

Ляйсан Утяшева уверена, что каждая девушка или женщина просто обязана обладать кулинарными способностями, что бы иметь возможность удивлять изысканными блюдами близкого человека. Каждый должен заниматься своим делом, ведь ее не заставляют забивать гвозди, что изначально является мужской обязанностью. Даже, если у состоятельной дамы есть помощница по дому, она обязана уметь готовить.
Ляйсан Утяшева назвала «недоженщинами» дам, не умеющих готовить

Сама гимнастка призналась, что ей очень нравится готовить для своего мужа Павла Воли вкусные блюда. Пара уверена, что женщина все же иногда должна стоять у плиты.



 
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Спорт
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:15

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