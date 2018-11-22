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Беременная Меган Маркл посетила шоу Royal Variety Performance в роскошном наряде

Меган Маркл и принц Гарри отметили полгода со дня их бракосочетания. В этот день беременная герцогиня Сассекская вместе с супругом посетила в Лондоне шоу Royal Variety Performance, куда она пришла в роскошном наряде.

Беременная Меган Маркл посетила шоу Royal Variety Performance в роскошном наряде


Принц Гарри и Меган Маркл побывали на благотворительном концерте Royal Variety Performance, который проходит под руководством британской королевы Елизаветы II. С 1912 года на мероприятии собираются деньги для фонда эстрадных артистов Великобритании. На мероприятии выступили Рик Эстли, Take That, Андреа Бочелли, Джордж Эзра. Герцогиня Сассекская появилась на людях в роскошном наряде от известного лондонского дизайнера. Меган Маркл облачилась в черно-белую юбку и топ, которые подчеркнули ее округлившийся живот. Принц Гарри посетил мероприятие в строгом смокинге, дополнив свой образ галстуком-бабочкой.

Беременная Меган Маркл посетила шоу Royal Variety Performance в роскошном наряде


Ранее интернет-портал «Dni24» сообщал, что Меган Маркл предстоит взвеситься после рождественского ужина, почтив, таким образом, давнюю традицию королевской семьи.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:07

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