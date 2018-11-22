АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В США после пересадки сердца 2-летнему мальчику пересадили почку матери
EUR 75.15 USD 65.95
Курс валют на 22.11.2018

"Помолодела на 2 века": Пизанская башня стала выпрямляться

Пизанская башня стала выпрямляться, сообщают итальянские учёные. Наклон, уменьшившийся на 4 сантиметра, здание имело около двух веков назад.
"Помолодела на 2 века": Пизанская башня стала выпрямляться

Как передаёт издание Corriere della Sera, за прошедшие 17 лет наклон колокольни собора Santa Maria Assunta значительно сократился. Сальваторе Сеттис, наблюдающий за состоянием Пизанской башни, отметил, что она словно помолодела на 200 лет. В ХХ веке наклон знаменитой постройки стал расти, из-за чего на время в неё закрыли доступ туристам.

В 1993-2001 инженеры посильно стабилизировали колокольню, и памятник удалось выпрямить на целых 40 сантиметров. При этом сделать башню абсолютно вертикальной невозможно. Спасение здания обошлось итальянскому правительству в 225 миллионов евро.

Проседать Пизанская башня стала ещё в 1173 году, когда строилась по проекту Боннано Пизано. После возведения третьего этажа колокольня сильно просела с южной стороны из-за мягкости почвы из глины и песка, по сравнению с северной.

Угол наклона памятника составляет 3 градуса. В 1986 ЮНЕСКО включило башню в список Всемирного наследия.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жительница Портленда сняла на видео НЛО-шары,
Рита Дакота: "Я теряю особую связь с поклонниками"
"Помолодела на 2 века": Пизанская башня стала
В Омске у птиц обнаружена опасная для человека
Журналисты узнали о плохом состоянии здоровья
Московский Кредитный Банк предлагает акцию в
Ученые из России изобрели радиоуправляемые
Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Олег
Ксения Бородина рассказала, что даже Курбан
Лера Кудрявцева показала подписчикам обнаженную
Samsung Galaxy S10 с 5G наделят двумя видами
Сын Марии Шукшиной предложил забрать ребенка
Ведущая программы «Квартирный вопрос» Наталья
Концентрация парниковых газов в атмосфере Земли
Певица Натали показала видео с детьми в честь Дня
Lada внесли в рейтинг самых реализуемых марок в
Ксения Собчак в Instagram показала свою фигуру и
В Омске женщина после ссоры сожгла машину
Обнаружен скрытый участок человеческого мозга
Теща Дмитрия Марьянова написала открытое письмо
Российским школьникам удалось взломать систему
Дмитрий Маликов показал новый выпуск
Жасмин призналась в любви к Алле Пугачёвой
Седан Toyota Camry стал в октябре в России
Влад Топалов не знает цвет глаз жены Регины
Анастасия Волочкова возмутила фолловеров позой, а
Представители Валдиса Пельша опровергли сообщения
Ученые: Мантия «сверхземель» может создавать
Открытие российских ученых ускорит работу
Звезда “Игры престолов” Натали Дормер рассталась
Просмотреть все новости