"Помолодела на 2 века": Пизанская башня стала выпрямляться





Как передаёт издание Corriere della Sera, за прошедшие 17 лет наклон колокольни собора Santa Maria Assunta значительно сократился. Сальваторе Сеттис, наблюдающий за состоянием Пизанской башни, отметил, что она словно помолодела на 200 лет. В ХХ веке наклон знаменитой постройки стал расти, из-за чего на время в неё закрыли доступ туристам.В 1993-2001 инженеры посильно стабилизировали колокольню, и памятник удалось выпрямить на целых 40 сантиметров. При этом сделать башню абсолютно вертикальной невозможно. Спасение здания обошлось итальянскому правительству в 225 миллионов евро.Проседать Пизанская башня стала ещё в 1173 году, когда строилась по проекту Боннано Пизано. После возведения третьего этажа колокольня сильно просела с южной стороны из-за мягкости почвы из глины и песка, по сравнению с северной.Угол наклона памятника составляет 3 градуса. В 1986 ЮНЕСКО включило башню в список Всемирного наследия.