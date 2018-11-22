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В Омске у птиц обнаружена опасная для человека инфекция

В Омске у птиц обнаружена опасная для человека инфекция. Собственники заболевших домашних попугаев обратились за помощью к ветеринару, заподозрившему у них орнитоз.
В Омске у птиц обнаружена опасная для человека инфекция

Исследование подтвердило наличие инфекции. В Россельхознадзоре принимают меры по ликвидации очага. Как сообщили представители ведомства, по региону объявят карантин. Какая именно зона будет входить, пока не определено. Предварительно, это будет весь город Омск, однако возможно ограничение одним Центральным округом. Распространение заболевания проходит через домашних и диких птиц. Заражение человека может происходить воздушно-капельным либо воздушно-пылевым способом. Возможно контактное заражение через поврежденные кожные покровы и слизистые оболочки, а также посредством загрязненным продуктов питания.

Симптомы орнитоза птицы в случае классического протекания выражаются в рините, параличе, усложненном дыхании. Длительность болезни составляет 3-5 суток, и заканчивается гибелью пернатых. В основном погибают молодые особи возрастом 2-3 недели. У взрослых птиц проявляется конъюнктивит, понос, насморк, паралич лап и крыльев, но без поражения суставов.

«Орнитоз у людей может протекать в острой форме либо в хронической. Чаще развивается первая с поражением легочной системы, подъемом температуры до 40 градусов, болями в груди, горле, суставах и мышцах. Нередко развиваются симптомы нарушения работы ЖКТ в форме рвоты и тошноты», — сообщили в надзорном ведомстве.

В управлении Россельхознадзора по Омской области уверяют, что контролируют все мероприятия, нацеленные на ликвидацию орнитоза в регионе.



 
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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:00

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