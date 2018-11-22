Журналисты узнали о плохом состоянии здоровья Армена Джигарханяна
Недавно журналисты узнали о плохом состоянии здоровья известного актера Армена Джигарханяна. В его близком окружении переживают за самочувствие знаменитости, который давно уже не появляется на публике и даже пропустил громкую премьеру в собственном театре.
По словам одной из знакомых Армена Джигарханяна, в последние дни «его состояние сильно ухудшилось». Она считает, что сказались нервы из-за развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской и громкие скандалы, связанные с этим событием. Актер очень близко принял к сердцу возникшую ситуацию. Подруга звезды призналась, что ей «тяжело видеть своего друга таким, ведь раньше он был бодрым и веселым».
В этом году актера несколько раз госпитализировали из-за проблем с сердцем. Врачи диагностировали у Джигарханяна сердечный приступ, а также гипертонический кризис. После этого легендарный артист впадал в кому, поэтому его подключали к аппарату вентиляции легких.
По словам экс-супруги Армена Джигарханяна, ему нужен особый уход из-за серьезной болезни. Виталина Цымбалюк-Романовская отказалась от претензий к бывшему мужу. Ее адвокат, Лариса Широкова, объяснила, что пианистка не захотела вести «незримую борьбу», так как считает, что «народный артист не отдает себе отчета в том, что происходит».
По словам одной из знакомых Армена Джигарханяна, в последние дни «его состояние сильно ухудшилось». Она считает, что сказались нервы из-за развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской и громкие скандалы, связанные с этим событием. Актер очень близко принял к сердцу возникшую ситуацию. Подруга звезды призналась, что ей «тяжело видеть своего друга таким, ведь раньше он был бодрым и веселым».
В этом году актера несколько раз госпитализировали из-за проблем с сердцем. Врачи диагностировали у Джигарханяна сердечный приступ, а также гипертонический кризис. После этого легендарный артист впадал в кому, поэтому его подключали к аппарату вентиляции легких.
По словам экс-супруги Армена Джигарханяна, ему нужен особый уход из-за серьезной болезни. Виталина Цымбалюк-Романовская отказалась от претензий к бывшему мужу. Ее адвокат, Лариса Широкова, объяснила, что пианистка не захотела вести «незримую борьбу», так как считает, что «народный артист не отдает себе отчета в том, что происходит».
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:52