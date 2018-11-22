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Рита Дакота: "Я теряю особую связь с поклонниками"

Знаменитая российская певица Рита Дакота рассказала в своем блоге Instagram, что после сложного развода начала терять особую связь со своими подписчиками. Поклонники попытались убедить ее в обратном.
Рита Дакота: "Я теряю особую связь с поклонниками"

Не так давно певица Рита Дакота и ее бывший супруг певец Влад Соколовский пережили развод. За данным процессом наблюдала почти вся Россия. По словам артистки, из-за проблем в личной жизни, ее блог превратился в рекламный пост, а места, где можно разделить мысли и чувства уже нет. Она призналась, что потеряла ниточку, связывающую ее с аудиторией, и чувствует из-за этого грусть. Также Дакота рассказала, что ей не хватает тех моментов, когда она могла с подписчиками обсуждать любые темы и делиться самым важным. По ее мнению, это происходит из-за развода, который отнимает все время и энергию.

Рита Дакота предложила подписчикам создать новую страницу, где она сможет полностью выражать свои мысли даже с нецензурной лексикой. Но многие отметили, что ей не стоит так переживать по этому поводу и вести свой блог в прежнем ритме. Большая часть подержала кумира и поблагодарила ее за откровения и доверие.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:07

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