В Омске женщина после ссоры сожгла машину любовника





Как передаёт Кировский районный суд, жительница Омска пошла на поджог в августе 2018 года. Женщина разругалась с любовником и спланировала месть, приготовив жидкость для розжига, которую держала при себе. Когда обидчик злоумышленницы находился у себя в квартире на улице Путилова, последняя выпила спиртное и вошла в двор дома.Увидев Kia Soul, припаркованную под окном владельца, омичка облила жидкостью капот иномарки, переднее крыло и дверь, после чего воспользовалась зажигалкой. Осуществив задуманное, женщина скрылась.Хозяин машины быстро среагировал, выбежал на улицу и успел потушить автомобиль, однако некоторые наружные детали всё равно сгорели. Ущерб оценивается судом в 355 тысяч рублей. Преступление отягчает тот факт, что женщина могла допустить возгорание и чужого транспорта, припаркованного рядом.Омичка отметила, что вначале думала лишь проколоть шины, однако решилась на большее под воздействием алкоголя. За умышленное преступление подсудимой грозит 5-летний срок.