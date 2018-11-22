Лера Кудрявцева показала подписчикам обнаженную спину на фото в Instagram

Некоторые поклонники написали, что было бы лучше, если «такой снимок был сделан спереди». На фото Лера Кудрявцева запечатлена в домашней одежде. Знаменитость сидит спиной к объективу, а ее футболка поднята почти до шеи. Подписчиков взбудоражил тот факт, что ведущая без бюстгальтера. Многие требовали «продолжения» и написали, что у Леры «тело молодой девушки».Поводом для такой фотографии стала реклама массажного комплекта. По словам обнажившейся телеведущей, она сама им пользуется уже больше года и довольна результатом. Подписчики оценили пикантное фото, а публикация набрала более 12 тысяч «лайков».Ранее стало известно о том, что Лера Кудрявцева и съемочная группа «Секрета на миллион» были в Мюнхене. Ведущая брала интервью у оперной певицы Марии Максаковой, которая несколько лет назад переехала из России в Киев. Знаменитость призналась Кудрявцевой, что за это время она потеряла не только любимого супруга Дениса Вороненкова, но и 99% процентов людей, которых считала своими друзьями.