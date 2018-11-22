Жасмин призналась в любви к Алле Пугачёвой

"Женщина, что по-настоящему знает тайну вечной улыбки, добра и чего-то очень тёплого и уютного, из-за чего всегда хорошо быть рядом с ней", - пишет Жасмин.

"На днях Мирончик спросил меня, зачем мне ходить на работу. Потом сам же и ответил: "Чтобы мне новые машинки покупать?" - делится артистка подробностями счастливой семейной жизни.

На странице Жасмин появилось фото с нарядной Пугачёвой, сделавшей пышную причёску в стиле 80-х годов. В комментарии исполнительница осыпала коллегу по эстраде комплиментами, заявив, что ей всегда приятно находиться рядом с супругой Максима Галкина.Читатели звезды отметили, что Пугачёва на фотографии выглядит необычайно молодо и свежо, а снимок, вероятно, сделали не один год назад. Другие стали обсуждать роскошные волосы Примадонны и её игривую причёску.Ещё больше комплиментов досталось Жасмин. Певица пробует себя в карьере телеведущей и часто делится историями о своём подрастающем сыне Мироне.