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Жасмин призналась в любви к Алле Пугачёвой

Жасмин на своей странице Instagram призналась в любви к Алле Пугачёвой. Также певица показала совместный снимок с Примадонной.
Жасмин призналась в любви к Алле Пугачёвой

На странице Жасмин появилось фото с нарядной Пугачёвой, сделавшей пышную причёску в стиле 80-х годов. В комментарии исполнительница осыпала коллегу по эстраде комплиментами, заявив, что ей всегда приятно находиться рядом с супругой Максима Галкина.

"Женщина, что по-настоящему знает тайну вечной улыбки, добра и чего-то очень тёплого и уютного, из-за чего всегда хорошо быть рядом с ней", - пишет Жасмин.

Читатели звезды отметили, что Пугачёва на фотографии выглядит необычайно молодо и свежо, а снимок, вероятно, сделали не один год назад. Другие стали обсуждать роскошные волосы Примадонны и её игривую причёску.

Ещё больше комплиментов досталось Жасмин. Певица пробует себя в карьере телеведущей и часто делится историями о своём подрастающем сыне Мироне.

"На днях Мирончик спросил меня, зачем мне ходить на работу. Потом сам же и ответил: "Чтобы мне новые машинки покупать?" - делится артистка подробностями счастливой семейной жизни.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:19

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