Samsung Galaxy S10 с 5G наделят двумя видами задних панелей из керамики
Смартфон версии Samsung Galaxy S10 с 5G наделят двумя видами задних панелей сделанных из керамики. Новый смартфон получит белый и черный вариант.
Данным оформлением похвастается только старшая модель Samsung Galaxy S10. Устройство оснащается 6,7-дюймовым дисплеем, поддержкой 5G, а также двумя камерами. Вполне вероятно, что версия, обладающая индексом SM-G975FC, имеет флеш-память на 512 Гб. Кроме того, линейка товаров в себя включает младшую версию SM-G970x, диагональ дисплея которой составляет 5,8 дюйма. Устройство Samsung Galaxy S10 оснащается одной камерой. Данная модель не обладает дактилоскопическим датчиком.
Новостным изданием «Dni24» раньше сообщалось, что в интернете показали прототип современного планшета Nokia на операционной системе Windows.
Данным оформлением похвастается только старшая модель Samsung Galaxy S10. Устройство оснащается 6,7-дюймовым дисплеем, поддержкой 5G, а также двумя камерами. Вполне вероятно, что версия, обладающая индексом SM-G975FC, имеет флеш-память на 512 Гб. Кроме того, линейка товаров в себя включает младшую версию SM-G970x, диагональ дисплея которой составляет 5,8 дюйма. Устройство Samsung Galaxy S10 оснащается одной камерой. Данная модель не обладает дактилоскопическим датчиком.
Новостным изданием «Dni24» раньше сообщалось, что в интернете показали прототип современного планшета Nokia на операционной системе Windows.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:23