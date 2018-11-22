АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В США после пересадки сердца 2-летнему мальчику пересадили почку матери
EUR 75.15 USD 65.95
Курс валют на 22.11.2018

Samsung Galaxy S10 с 5G наделят двумя видами задних панелей из керамики

Смартфон версии Samsung Galaxy S10 с 5G наделят двумя видами задних панелей сделанных из керамики. Новый смартфон получит белый и черный вариант.

Samsung Galaxy S10 с 5G наделят двумя видами задних панелей из керамики


Данным оформлением похвастается только старшая модель Samsung Galaxy S10. Устройство оснащается 6,7-дюймовым дисплеем, поддержкой 5G, а также двумя камерами. Вполне вероятно, что версия, обладающая индексом SM-G975FC, имеет флеш-память на 512 Гб. Кроме того, линейка товаров в себя включает младшую версию SM-G970x, диагональ дисплея которой составляет 5,8 дюйма. Устройство Samsung Galaxy S10 оснащается одной камерой. Данная модель не обладает дактилоскопическим датчиком.

Новостным изданием «Dni24» раньше сообщалось, что в интернете показали прототип современного планшета Nokia на операционной системе Windows.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жительница Портленда сняла на видео НЛО-шары,
Рита Дакота: "Я теряю особую связь с поклонниками"
"Помолодела на 2 века": Пизанская башня стала
В Омске у птиц обнаружена опасная для человека
Журналисты узнали о плохом состоянии здоровья
Московский Кредитный Банк предлагает акцию в
Ученые из России изобрели радиоуправляемые
Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Олег
Ксения Бородина рассказала, что даже Курбан
Лера Кудрявцева показала подписчикам обнаженную
Samsung Galaxy S10 с 5G наделят двумя видами
Сын Марии Шукшиной предложил забрать ребенка
Ведущая программы «Квартирный вопрос» Наталья
Концентрация парниковых газов в атмосфере Земли
Певица Натали показала видео с детьми в честь Дня
Lada внесли в рейтинг самых реализуемых марок в
Ксения Собчак в Instagram показала свою фигуру и
В Омске женщина после ссоры сожгла машину
Обнаружен скрытый участок человеческого мозга
Теща Дмитрия Марьянова написала открытое письмо
Российским школьникам удалось взломать систему
Дмитрий Маликов показал новый выпуск
Жасмин призналась в любви к Алле Пугачёвой
Седан Toyota Camry стал в октябре в России
Влад Топалов не знает цвет глаз жены Регины
Анастасия Волочкова возмутила фолловеров позой, а
Представители Валдиса Пельша опровергли сообщения
Ученые: Мантия «сверхземель» может создавать
Открытие российских ученых ускорит работу
Звезда “Игры престолов” Натали Дормер рассталась
Просмотреть все новости