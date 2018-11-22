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Анастасия Волочкова возмутила фолловеров позой, а её кавалер неприличным жестом

Анастасия Волочкова снова оказалась в центре скандала после публикации очередной фотографии в социальной сети Instagram. Балерина возмутила пользователей сети откровенной позой, а её кавалер вызвал их недовольство неприличным жестом.
Анастасия Волочкова возмутила фолловеров позой, а её кавалер неприличным жестом

Анастасия Волочкова известна, как своими творческими достижениями, так и спорным поведением. Нередко она приковывала к себе повышенное внимание, совершая поступки, для многих являющихся недопустимыми. Новая публикация в Instagram оказалась именно такой. На странице танцовщицы появилась фотография, на которой она запечатлена в кофте с капюшоном, но с голыми ногами, приняв откровенную позу. Один этот факт стал для многих фолловеров поводом для возмущения. Однако на снимке знаменитость не одна. Судя по всему, она находилась в компании своего нового возлюбленного, который показал в кадр неприличный жест. При этом для того, чтобы его все увидели, мужчине пришлось разместить руку у гениталий 42-летней Заслуженной артистки РФ. Данный факт вызвал ещё большую реакцию среди подписчиков знаменитости. Некоторые с опаской задались вопросом, кто является автором снимка, с надеждой, что хозяйка аккаунта опровергнет предположения, что фотографию сделала её дочь-подросток Ариадна.
Анастасия Волочкова возмутила фолловеров позой, а её кавалер неприличным жестом

Буквально каждый, написавший под вызывающим снимком комментарий, выразился против подобных демонстраций. На этот раз пользователи Сети проявили небывалое согласие и большинством осудили поведение балерины. Пост не собрал много одобрительных лайков, но получил очень большое количество гневных высказываний, иногда переходящих на личности.



 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 16:04

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