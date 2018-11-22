Сын Марии Шукшиной предложил забрать ребенка экс-невесты к себе





Накануне Фрейя Зильбер позвонила своей несостоявшейся свекрови и попросила денежной помощи. Но Мария Шукшина посоветовала девушке разбираться с отцом ребенка и больше ее не беспокоить. Актриса отметила, что ее сын еще не получил высшее образование, поэтому зарабатывает он не очень много.После этого разговора Зильбер позвонила бывшему возлюбленному. Макар заявил, что он выполняет все требования законодательства и перечисляет матери своего ребенка 25% дохода. Экс-невеста подтвердила, что адвокат парня ежемесячно привозит ей пачку подгузников и 7 тысяч рублей, но прожиточный минимум в столице составляет 12 тысяч рублей. Фрейя проживает на съемной квартире и не может работать, так как ухаживает за ребенком. Вскоре она с малышом может оказаться на улице, а родственники из Барнаула отказались принимать девушку домой. Мать, которая занимается воспитанием ее старшей дочери Евы, считает, что Зильбер специально забеременела от наследника Шукшиной, чтобы тянуть из звездной семьи деньги.Фрейя рассказала в студии, что знаменитая бабушка ни разу не навестила внука, а Макар Касаткин видел ребенка всего один раз. Но эксперты отметили, что девушка сама сделала все для того, чтобы отец не изъявлял желания видеться с ребенком. Она сразу рассказала свою историю прессе и не стала напрямую разговаривать со звездным семейством.