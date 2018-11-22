Теща Дмитрия Марьянова написала открытое письмо Малахову с угрозой судом





, – возмущенно пишет теща умершего актера.Она отметила свои старания во избежание использования ненормативной лексики в этом случае. Марина Бик подчеркивает, что устала видеть обсуждения её дочери в эфире, а также появление неких любовников, друзей и коллег, которых она сама никогда не видела, но готовых при этом клеветать и порочить её репутацию на камеру ради «приличного гонорара».