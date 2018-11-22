Теща Дмитрия Марьянова написала открытое письмо Малахову с угрозой судом
Теща Дмитрия Марьянова написала открытое письмо на имя Андрея Малахова и других телеведущих, которые обсуждают членов её семьи. Она заявила о готовности отстаивать честь и достоинство фамилий Бик и Марьянов через суд.
«Я не юрист, но есть профессионалы, которые помогут защитить честь и достоинство фамилий Бик и Марьянов. Какие книги Вы в детстве читали? Во что играли? С какими родителями, бабушками и дедушками росли? В какой момент произошел перелом сознания, когда Вы получили право перемалывать судьбы людей в мясорубке?! Неужто деньги решают все? Вам нравится причинять боль людям, вас возмущает, что наша дочь не торгует памятью о любимом человеке», – возмущенно пишет теща умершего актера.
Она отметила свои старания во избежание использования ненормативной лексики в этом случае. Марина Бик подчеркивает, что устала видеть обсуждения её дочери в эфире, а также появление неких любовников, друзей и коллег, которых она сама никогда не видела, но готовых при этом клеветать и порочить её репутацию на камеру ради «приличного гонорара».
«Я не юрист, но есть профессионалы, которые помогут защитить честь и достоинство фамилий Бик и Марьянов. Какие книги Вы в детстве читали? Во что играли? С какими родителями, бабушками и дедушками росли? В какой момент произошел перелом сознания, когда Вы получили право перемалывать судьбы людей в мясорубке?! Неужто деньги решают все? Вам нравится причинять боль людям, вас возмущает, что наша дочь не торгует памятью о любимом человеке», – возмущенно пишет теща умершего актера.
Она отметила свои старания во избежание использования ненормативной лексики в этом случае. Марина Бик подчеркивает, что устала видеть обсуждения её дочери в эфире, а также появление неких любовников, друзей и коллег, которых она сама никогда не видела, но готовых при этом клеветать и порочить её репутацию на камеру ради «приличного гонорара».
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:38