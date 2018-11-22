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Певица Натали показала видео с детьми в честь Дня сына в Instagram

В честь Дня сына певица Натали приняла решение поделиться с фолловерами в соцсети Instagram видео, на котором запечатлены ее дети. Звезда продемонстрировала, как ее наследники вместе играют.

Певица Натали показала видео с детьми в честь Дня сына в Instagram


На видео изображено, как 8-летний сын знаменитости – Анатолий, пытается что-то построить из конструктора, однако годовалый Евгений всячески мешает брату. Под роликом артистка написала, что когда люди строят большие планы, то судьба обязательно проверит их на терпение и чувство юмора. По ее словам, если научиться отпускать ситуацию, то непременно все получится. В конце поста звезда пожелала фанатам хорошего настроения, поздравив их с Днем сыновей. Ролик за непродолжительное время собрал свыше 3 тысяч одобрительных лайков и множество комментариев, в которых поклонники также поздравили Натали с праздником. Стоит напомнить, что певица вместе со своим супругом Александром Рудиным воспитывает троих детей - 18-летнего Александра, 8-летнего Анатолия и годовалого Евгения, которого артистка родила 7 апреля 2017 г.

Накануне интернет-портал «Dni24» сообщал, что певица Нюша в соцсети Instagram показала фанатам видео, на котором изображено как она исполняет колыбельную песню для новорождённой дочери.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:55

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