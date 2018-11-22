Обнаружен скрытый участок человеческого мозга





Endorestiform nucleus был открыт Джорджем Паксиносом из австралийского института NeuRA. Участок расположен в области соединения головного мозга со спинным, где заканчиваются длинные волокна позвоночных путей. Такая позиция может указывать на связь с функцией мелкой моторики, то есть движением, равновесием, осанкой и так далее. Найден Endorestiform nucleus был при помощи технологии Паксиноса по окрашиванию мозга.Увидеть разноцветную карту тканей можно посредством выделения тех или иных нейромедиаторов, то есть активных продуктов клеток. Учёный разделил нейроны по функциям, и оказалось, что один объект в мозжечковом стебле сильно выделяется, имея плотную окраску.О важности Endorestiform nucleus Паксинос догадывался и раньше, когда делал операции на спинном мозге, устраняя крайнюю боль. Есть большая вероятность, что найденный участок уникален для человека и отличает его от животных.Чтобы доказать эту теорию, Паксинос изучит строение шимпанзе более внимательно. Подробные характеристики Endorestiform nucleus попали в последнее издание атласа мозга исследователя.