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Дмитрий Маликов показал новый выпуск «Музыкального обзора» в Instagram

Известный российский певец Дмитрий Маликов по многочисленным просьбам подписчиков показал новый выпуск рубрики «Музыкальный обзор» в своем аккаунте Instagram. Три самых интересных клипа удостоились хороших отзывов артиста.
Дмитрий Маликов показал новый выпуск «Музыкального обзора» в Instagram

Дмитрий Маликов решил выполнить просьбу своих поклонников и провести обзор видеоклипов, которые ему более всего стали интересны. Одним из первых фаворитов оказался российский певец Monatik. Клип на его песню «Зашивает душу» назван Маликовым как добротный, качественный, европейский продукт. Однако артист признался, что тексты не всегда ему приходятся по вкусу, а вот танцы даже очень. Также ему нравятся выбранные для съемок места. Следующий ролик, который понравился артисту, был снят певцом Buritto на песню «По волнам». Здесь автор рубрики был не так многословен и просто отметил, что картинка яркая и все хорошо продумано. На третьем месте оказалась Анна Седокова с видео работой под названием «Шантарам». Маликов отметил, что ролик эротический, и ему хотелось бы сняться в нем вместе с певицей.

Многие читатели блога Дмитрия Маликова разделили его мнение, и остались благодарны за труд. Но в основном просили продолжать вести «Музыкальный обзор».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:25

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