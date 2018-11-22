Седан Toyota Camry стал в октябре в России бестселлером бренда
В октябре седан Toyota Camry стал бестселлером автобренда в России. В государстве за прошлый месяц реализовали свыше 8 000 транспортных средств японской марки.
Точная цифра продаж компании Toyota на российском рынке составила 8 087 авто. Это превышает прошлогодние результаты на 25 процентов. В свою очередь бестселлером японского бренда в данном случае является седан версии Toyota Camry. Данную версию в РФ приобрели 2 866 экземпляров авто. Этот показатель соответствует росту реализаций на 58%. Тройка лидеров включает кроссовер Toyota RAV4, а также внедорожник версии Toyota Land Cruiser. Данные модели в октябре продали в количестве 2 148 , а также 1 373 единиц соответственно. Продажи кроссовера в данном случае уменьшились на 18%. При этом внедорожник свой показатель улучшил на 64%. Специалисты также отметили следующие модели: Toyota Land Cruiser 200 в количестве 595 единиц, Toyota Fortuner (свыше 400 экземпляров), Toyota Corolla (410 единиц), Toyota С-HR (167 автомобилей).
Ранее новостное издание «Dni24» сообщало, что Евгений Москвичев, являющийся главой транспортного комитета, предложил запретить «ГАЗели».
Точная цифра продаж компании Toyota на российском рынке составила 8 087 авто. Это превышает прошлогодние результаты на 25 процентов. В свою очередь бестселлером японского бренда в данном случае является седан версии Toyota Camry. Данную версию в РФ приобрели 2 866 экземпляров авто. Этот показатель соответствует росту реализаций на 58%. Тройка лидеров включает кроссовер Toyota RAV4, а также внедорожник версии Toyota Land Cruiser. Данные модели в октябре продали в количестве 2 148 , а также 1 373 единиц соответственно. Продажи кроссовера в данном случае уменьшились на 18%. При этом внедорожник свой показатель улучшил на 64%. Специалисты также отметили следующие модели: Toyota Land Cruiser 200 в количестве 595 единиц, Toyota Fortuner (свыше 400 экземпляров), Toyota Corolla (410 единиц), Toyota С-HR (167 автомобилей).
Ранее новостное издание «Dni24» сообщало, что Евгений Москвичев, являющийся главой транспортного комитета, предложил запретить «ГАЗели».
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:14