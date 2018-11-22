Влад Топалов не знает цвет глаз жены Регины Тодоренко

В своём Instagram Тодоренко выложила отрывок из видеоинтервью журналу Glamour Russia, где отвечает на каверзные вопросы вместе с Владом Топаловым. Труднее всего, как оказалось, певцу было назвать цвет глаз будущей матери своего ребёнка. Топалов предположил, что они карие или зелёные, вызвав у возлюбленной возмущение.Затем исполнитель отвечал, какую музыку слушает Тодоренко, и какие фильмы предпочитает смотреть. Пользователи соцсети отметили, что Топалов старался все вопросы переводить в шутку, к тому же, даже зрители "Орла и решки" прекрасно помнят серый цвет глаз телеведущей. Защитники певца заявили, что мужчины часто не помнят подобные мелочи, а Тодоренко не стоило кричать мужу о позоре, ведь такие высказывания рушат отношения.Напомним, что певица находится на последних месяцах беременности, объявив о браке с Топаловым лишь тогда, когда подросший живот невозможно было скрывать. Одновременно знаменитость занимается продвижением нового шоу "Пятница с Региной", набирающего всё большую популярность.