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Влад Топалов не знает цвет глаз жены Регины Тодоренко

Влад Топалов не знает, какой цвет глаз у его жены Регины Тодоренко. На дважды проваленную попытку ответить на простой вопрос певица воскликнула, что супруг её позорит.
Влад Топалов не знает цвет глаз жены Регины Тодоренко

В своём Instagram Тодоренко выложила отрывок из видеоинтервью журналу Glamour Russia, где отвечает на каверзные вопросы вместе с Владом Топаловым. Труднее всего, как оказалось, певцу было назвать цвет глаз будущей матери своего ребёнка. Топалов предположил, что они карие или зелёные, вызвав у возлюбленной возмущение.

Затем исполнитель отвечал, какую музыку слушает Тодоренко, и какие фильмы предпочитает смотреть. Пользователи соцсети отметили, что Топалов старался все вопросы переводить в шутку, к тому же, даже зрители "Орла и решки" прекрасно помнят серый цвет глаз телеведущей. Защитники певца заявили, что мужчины часто не помнят подобные мелочи, а Тодоренко не стоило кричать мужу о позоре, ведь такие высказывания рушат отношения.

Напомним, что певица находится на последних месяцах беременности, объявив о браке с Топаловым лишь тогда, когда подросший живот невозможно было скрывать. Одновременно знаменитость занимается продвижением нового шоу "Пятница с Региной", набирающего всё большую популярность.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:07

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