Представители Валдиса Пельша опровергли сообщения о его госпитализации
Ранее в СМИ появилась информация, что Валдис Пельш из-за плохого самочувствия был госпитализирован в московскую клинику. Однако представители ведущего опровергли данные слухи.
По их словам, Валдис Пельш собирается в Антарктиду, где будут проходить съемки документального фильма. Российский телеведущий перед путешествием обязан был пройти медицинское плановое обследование. Данный факт подтвердил также директор телезвезды, отметив, что он не имеет проблем со здоровьем. Сообщается, что Пельш отправляется в командировку 27 ноября, где пробудет до середины января.
Интернет-портал «Dni24» ранее сообщал, что Дмитрий Нагиев в соцсети Instagram обнародовал пост, за который фолловеры назвали кинозвезду «философом современности».
По их словам, Валдис Пельш собирается в Антарктиду, где будут проходить съемки документального фильма. Российский телеведущий перед путешествием обязан был пройти медицинское плановое обследование. Данный факт подтвердил также директор телезвезды, отметив, что он не имеет проблем со здоровьем. Сообщается, что Пельш отправляется в командировку 27 ноября, где пробудет до середины января.
Интернет-портал «Dni24» ранее сообщал, что Дмитрий Нагиев в соцсети Instagram обнародовал пост, за который фолловеры назвали кинозвезду «философом современности».