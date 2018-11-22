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Купин заступился за семейство Рапунцелей, унизив при этом Донцову перед всем коллективом

Алексей Купин неожиданно для телеведущих реалити-шоу «Дом-2» начал заступаться за семейство Рапунцель-Дмитренко.

Вчера, 21 ноября, на телепроекте «Дом-2» активно обсуждали переселение Купина и Донцовой в VIP-дом. Во время Лобного места Дмитрий Дмитренко весьма спокойно попытался объяснить парочке, что в доме живет маленький ребенок, поэтому необходимо будет придерживаться некоторых «несложных» правил.

Купин заступился за семейство Рапунцелей, унизив при этом Донцову перед всем коллективом

Невзирая на то, что Дмитрий не стал устанавливать Майе и Алексею каких-либо рамок, только лишь попросил ребят соблюдать тишину после 21:00, Донцова решила высказать свое «я». Возлюбленная Купина заявила, что не намерена придерживаться никаких правил, так как это общий дом, поэтому она будет вести себя так, как ей хочется.

Более того, Майя, еще не приехав на Поляну, уже решила потеснить семейство Рапунцелей. Донцова просто-таки потребовала у «брендов» реалити-шоу, чтобы они убрали из общей кухни всю детскую посуду, которую она может разбить, поцарапать или как-то повредить.

Купин заступился за семейство Рапунцелей, унизив при этом Донцову перед всем коллективом

Нужно сказать, что Алексея шокировало поведение его будущей супруги. Парень заявил, что старается идти навстречу Дмитрию и Ольге, так как им предстоит жить под одной крышей. Избранник Майи даже попытался указать девушке на то, что совсем скоро и у нее могут появиться дети, поэтому вполне вероятно, что и она может в свое время оказаться на месте Рапунцелей.

Несмотря на то, что почти все телезрители не любят Ольгу и Диму, многих из них шокировало поведение Майи. Сейчас поклонники «Дома-2» практически в один голос заявляют, что Купин правильно сделал, что унизил Майю перед коллективом, закрыв ей рот и заступившись за Рапунцелей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:13

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