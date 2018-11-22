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В Омске прокуратура проверит школу, где дети выжимали грязные тряпки в чай

В Омске проверят школу после появления в интернете видео, на котором старшеклассники выжимали грязные тряпки в чай. Прокуратура организовала проверку по вопросу соблюдения санитарных норм.
В Омске прокуратура проверит школу, где дети выжимали грязные тряпки в чай

Видео появилось в соцсетях накануне вечером. Ролик показывал дежурящих в столовой старшеклассников, которые со смехом выжимают в кружки с чаем и тарелки с едой грязные тряпки. Затем в столовую приходят на обед ученики из младших классов и якобы едят именно из этой посуды.

«Прокуратура Марьяновского района организовала проверку по вопросу соблюдения требований законодательства об образовании и санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательном учреждении муниципального района», — отмечается в сообщении правоохранителей.

В ведомстве добавили, что работники прокуратуры намерены проверить распространенную в интернете информацию о возможных нарушениях в школе, а в случае наличия оснований утвердят соответствующую меру реагирования. Местные СМИ, ссылаясь на главу райкомитета по образованию Ольгу Ходюк отмечают, что авторы скандального видео уже определены. Они сообщили, что пытались пошутить и организовали инсценировку, тогда как в действительности школьники не ели из запачканной посуды. В соответствии со сведениям чиновницы, со школьниками была проведена профилактическая беседа в школе и комитете образования. Отдельно им уделили внимание работники прокуратуры и инспекторы по делам несовершеннолетних.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:59

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