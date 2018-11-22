В Омске прокуратура проверит школу, где дети выжимали грязные тряпки в чай





Видео появилось в соцсетях накануне вечером. Ролик показывал дежурящих в столовой старшеклассников, которые со смехом выжимают в кружки с чаем и тарелки с едой грязные тряпки. Затем в столовую приходят на обед ученики из младших классов и якобы едят именно из этой посуды., — отмечается в сообщении правоохранителей.В ведомстве добавили, что работники прокуратуры намерены проверить распространенную в интернете информацию о возможных нарушениях в школе, а в случае наличия оснований утвердят соответствующую меру реагирования. Местные СМИ, ссылаясь на главу райкомитета по образованию Ольгу Ходюк отмечают, что авторы скандального видео уже определены. Они сообщили, что пытались пошутить и организовали инсценировку, тогда как в действительности школьники не ели из запачканной посуды. В соответствии со сведениям чиновницы, со школьниками была проведена профилактическая беседа в школе и комитете образования. Отдельно им уделили внимание работники прокуратуры и инспекторы по делам несовершеннолетних.