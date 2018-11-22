Ученые: Мантия «сверхземель» может создавать мощное магнитное поле
Американские ученые обнаружили, что магнитное поле у «сверхземель» образуется благодаря конвекции мантийного вещества. При этом создается магнитное поле у таких планет совсем иначе, чем у Земли, где магнитосферу образуют электротоки, возникающие во время перемешивания железа и никеля в жидком ядре.
По словам специалистов Калифорнийского университета в Беркли Франсуа Субирана и Баркхарда Милитцера, мантия самой обычной «сверхземли» состоит из раскаленных силикатов, находящихся под воздействием давления в 10 миллионов атмосфер. При перемешивании мантии возникают слабые токи, но учитывая величину «сверхземли» (ее размеры превышают размеры нашей планеты в десятки раз), их силы хватает для создания глобального магнитного поля.
Учитывая, что в лаборатории достаточно тяжело воссоздать условия, в которых находятся силикаты, ученые построили компьютерную модель минералов мантии «сверхземли»: кварца, периклаза и постперовскита. Оказалось, что испытывая воздействие высокого давления и огромной температуры, силикаты действительно приобретают небольшую электропроводность. Более того, Земля, будучи горячей и с жидкой мантией, аналогичным образом могла создавать магнитное поле на ранней стадии развития.
По словам специалистов Калифорнийского университета в Беркли Франсуа Субирана и Баркхарда Милитцера, мантия самой обычной «сверхземли» состоит из раскаленных силикатов, находящихся под воздействием давления в 10 миллионов атмосфер. При перемешивании мантии возникают слабые токи, но учитывая величину «сверхземли» (ее размеры превышают размеры нашей планеты в десятки раз), их силы хватает для создания глобального магнитного поля.
Учитывая, что в лаборатории достаточно тяжело воссоздать условия, в которых находятся силикаты, ученые построили компьютерную модель минералов мантии «сверхземли»: кварца, периклаза и постперовскита. Оказалось, что испытывая воздействие высокого давления и огромной температуры, силикаты действительно приобретают небольшую электропроводность. Более того, Земля, будучи горячей и с жидкой мантией, аналогичным образом могла создавать магнитное поле на ранней стадии развития.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:52