Ученые: Мантия «сверхземель» может создавать мощное магнитное поле





По словам специалистов Калифорнийского университета в Беркли Франсуа Субирана и Баркхарда Милитцера, мантия самой обычной «сверхземли» состоит из раскаленных силикатов, находящихся под воздействием давления в 10 миллионов атмосфер. При перемешивании мантии возникают слабые токи, но учитывая величину «сверхземли» (ее размеры превышают размеры нашей планеты в десятки раз), их силы хватает для создания глобального магнитного поля.Учитывая, что в лаборатории достаточно тяжело воссоздать условия, в которых находятся силикаты, ученые построили компьютерную модель минералов мантии «сверхземли»: кварца, периклаза и постперовскита. Оказалось, что испытывая воздействие высокого давления и огромной температуры, силикаты действительно приобретают небольшую электропроводность. Более того, Земля, будучи горячей и с жидкой мантией, аналогичным образом могла создавать магнитное поле на ранней стадии развития.