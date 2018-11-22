Звезда “Игры престолов” Натали Дормер рассталась с Энтони Бирном после 11 лет отношений
Натали Дормер, являющаяся звездой “Игры престолов”, разорвала отношение со своим возлюбленным Энтони Бирном, занимающимся писательской и режиссерской деятельностью. Пара встречалась на протяжении 11-ти лет.
Причиной расставания пары послужила их совместная работа над картиной “В темноте”. Сама звезда сериала “Игра престолов” исполнила в данном фильме роль слепой пианистки. Во время написания сценария и иных моментов актриса и режиссер часто ругались, при этом каждый из них отстаивал свою позицию до конца. Натали Дормер лично подтвердила факт расставания, однако отметила, что до сих пор считает Энтони Бирна очень талантливым режиссером. Стоит напомнить, что деятели шоу-бизнеса познакомились на съемках известного сериала “Тюдоры”. В 2011 году пара обручилась, однако до свадьбы дело так не дошло.
Ранее интернет-портал «Dni24» сообщал, что Кристина Асмус в соцсети Instagram рассказала фолловерам о поцелуе с голливудским актером Аленом Делоном.
Причиной расставания пары послужила их совместная работа над картиной “В темноте”. Сама звезда сериала “Игра престолов” исполнила в данном фильме роль слепой пианистки. Во время написания сценария и иных моментов актриса и режиссер часто ругались, при этом каждый из них отстаивал свою позицию до конца. Натали Дормер лично подтвердила факт расставания, однако отметила, что до сих пор считает Энтони Бирна очень талантливым режиссером. Стоит напомнить, что деятели шоу-бизнеса познакомились на съемках известного сериала “Тюдоры”. В 2011 году пара обручилась, однако до свадьбы дело так не дошло.
Ранее интернет-портал «Dni24» сообщал, что Кристина Асмус в соцсети Instagram рассказала фолловерам о поцелуе с голливудским актером Аленом Делоном.