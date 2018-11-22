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Собчак завидует своим красивым подругам, поэтому не публикует с ними хорошие фото

Бывшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак переживает из-за своей внешности, уверены интернет-эксперты.

Ксению Собчак многие знают, как тусовщицу, которая просто-таки обожает посещать различные публичные мероприятия вдали от своего любимого супруга Максима Виторгана.

Собчак завидует своим красивым подругам, поэтому не публикует с ними хорошие фото

На днях, как выяснилось, вторая беременность телезнаменитости, о которой продолжают активно говорить в Сети, не помешала Ксении посетить мероприятие в модном бутике в компании своих трех верных подруг. Как и всегда, такое событие Собчак поспешила запечатлеть на свой телефон и опубликовать в Instagram несколько новых снимков.

Бывший претендент на пост президента России 2018 продемонстрировала, как довольные четыре красавицы, позирующие в новых белоснежных нарядах, дружно «уселись» посплетничать на окно.

Впрочем, интернет-эксперты уверены, что Ксения опубликовав смазанные фотографии в личном микроблоге, проявила неуважение к своим красивым подругам, которые в жизни на самом деле выглядят куда симпатичнее. Вполне очевидным является и тот факт, что Собчак попросту завидует своим подругам, поэтому продолжает скрывать от фанатов их утонченный внешний вид.

Собчак завидует своим красивым подругам, поэтому не публикует с ними хорошие фото

«Собчак всегда завидовала красивым девушкам, особенно это касается подруг! Никогда Ксения не публиковала в Instagram хороших фотографий с подругами, они либо размытые, либо нечеткие» - заявил интернет-эксперт.

Стоит отметить, что в последнее время многие пользователи Сети заметили, что Собчак очень изменилась внешне. Некоторые читатели убеждены, что это связано с тем, что телезнаменитость ждет малыша, а кое-кто наоборот заявляет, что Ксения просто постарела.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:13

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