Медики: Зуд в области гениталий является малоизвестным симптомом сахарного диабета
По мнению медиков, частое посещение туалета по маленькой нужде, плохой сон, резкие изменения настроения и внезапное появление аппетита не являются единственными «сигналами» диабета второго типа. Одним из малоизвестных симптомов является зуд в области гениталий.
Данный недуг появляется, в случае сопротивляемости организма к гормону инсулину или при отказе поджелудочной железы его вырабатывать. В основном диабет второго типа является результатом неправильного питания, лишнего веса и малоподвижного образа жизни. Болезнь дает такие осложнения как: слепота, повреждение нервов. Начинаются проблемы с почками и с сердечно-сосудистой системой. Диабет является одним из распространенных хронических заболеваний в мире. Им страдают около 5 процентов взрослых людей планеты.
Довольно часто представительницы прекрасного пола сталкиваются с таким неприятным явлением, как зуд в интимном месте. Чаще всего он вызван кандидами (грибками). Однако, если женщина уже заболела диабетом, то при резких скачках сахара в крови грибки начинают активно размножаться и создавать дискомфорт. Если это происходит часто, то нужно обратиться к лечащему врачу.
Данный недуг появляется, в случае сопротивляемости организма к гормону инсулину или при отказе поджелудочной железы его вырабатывать. В основном диабет второго типа является результатом неправильного питания, лишнего веса и малоподвижного образа жизни. Болезнь дает такие осложнения как: слепота, повреждение нервов. Начинаются проблемы с почками и с сердечно-сосудистой системой. Диабет является одним из распространенных хронических заболеваний в мире. Им страдают около 5 процентов взрослых людей планеты.
Довольно часто представительницы прекрасного пола сталкиваются с таким неприятным явлением, как зуд в интимном месте. Чаще всего он вызван кандидами (грибками). Однако, если женщина уже заболела диабетом, то при резких скачках сахара в крови грибки начинают активно размножаться и создавать дискомфорт. Если это происходит часто, то нужно обратиться к лечащему врачу.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:30