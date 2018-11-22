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Настасья Самбурская выложила в Instagram отрывок новой песни

Настасья Самбурская выложила в Instagram отрывок новой песни, написанной Виктором Дробышем. В следующем году телеведущая планирует сольные музыкальные концерты.
Настасья Самбурская выложила в Instagram отрывок новой песни

Самбурская призналась поклонникам, что находится в процессе записи песен для будущих гастролей. Одну композицию артистке подарил Дробыш, помогающий в создании хита на первом этапе. В Instagram знаменитость показала видео, как продюсер контролирует монтаж песни в студии, эмоционально комментируя наработки Самбурской.

Для нового тура актриса выбрала лирическую композицию, где смогла максимально показать силу своего голоса. Поклонники отметили, что звезда поёт действительно хорошо, так что наверняка будет тепло принята на большой сцене.

В 2019-м Самбурская планирует ездить по России с концертами. В комментариях пользователи соцсети стали расспрашивать, куда в первую очередь отправится ведущая, однако график гастролей последняя представит позже.

"Спасибо за эту песню Виктору Дробышу. Очень хочу нормально записать и выпустить её. Концерты будут в январе и феврале. Числа назову позже", - пишет артистка.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:57

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