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Бари Алибасов посоветовал Петросяну и Джигарханяну чаще менять жен

Эпатажный продюсер Бари Алибасов, который недавно женился на 80-летней актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, посоветовал Армену Джигарханяну и Евгению Петросяну чаще менять жен. При этом, знаменитость пошутил, что «в обоих случаях для армяно-украинских отношений настал глубокий кризис».

Бари Алибасов посоветовал Петросяну и Джигарханяну чаще менять жен


По словам продюсера группы «На-на», раньше ему было легко оставлять одни отношения и с головой погружаться в другие. Бари Алибасов считает, что браки актера и юмориста распались по этой причине.

Продюсер ранее признался, что романтические отношения с Федосеевой-Шукшиной длятся уже двадцать лет. Он их называет перманентными, так как со своей возлюбленной легко преодолевает любые кризисы. Для Бари Алибасова любовь известной актрисы – это большая редкость и удивительный дар. По поводу первой брачной ночи звезда отметил, что она у них прошла еще в 90-х годах. Продюсер не раз отмечал, что Лидия Федосеева-Шукшина для него очень много значит.

Бари Алибасов посоветовал Петросяну и Джигарханяну чаще менять жен


На свадебном торжестве не было ни сына Бари Алибасова, ни его подопечных из группы «На-на». Наследник продюсера узнал о том, что отец женился, из газет. Но он не обижается на него, так как и сам вскоре станет отцом. Музыканты были в это время на гастролях. Как пояснил сам продюсер, они зарабатывали деньги, чтобы «рассчитаться за свадьбу».



 
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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 14:36

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