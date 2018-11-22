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Стас Садальский назвал свадьбу Алибасова и Федосеевой-Шукшиной фейком

Недавно в Сети прозвучала информация о женитьбе 71-летнего продюсера Бари Алибасова на 80-летней актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, но не все поверили в искренность чувств артистов, а Стас Садальский и вовсе назвал их бракосочетание фейком.

Актер Садальский известен своими острыми высказываниями в адрес коллег и конечно не смог промолчать по поводу семейного статуса двух пожилых представителей творческого мира.

Стас Садальский назвал свадьбу Алибасова и Федосеевой-Шукшиной фейком

«Фейк», – коротко охарактеризовал Садальский фото Алибасова обменивающегося кольцами с Федосеевой-Шукшиной и назвал продюсера знатным пиарщиком, конкуренцию которому может составить разве что Максим Галкин.

Впрочем, в этот раз Стас был настроен миролюбиво и «позволил» коллегам развлекаться, а также объявил, что с нетерпением ждет когда эту тему будут осуждать на НТВ.

Стас Садальский назвал свадьбу Алибасова и Федосеевой-Шукшиной фейком

Остальные пользователи с юмором восприняли рекламный ход Бари Алибасова и назвали его «артистом не только на сцене, но и в жизни». Впрочем, нашлись и те, кто поверил в чувства пожилых артистов и назвали их «классными», отметив, что «любви все возрасты покорны».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:39

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