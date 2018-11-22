Стас Садальский назвал свадьбу Алибасова и Федосеевой-Шукшиной фейком





Актер Садальский известен своими острыми высказываниями в адрес коллег и конечно не смог промолчать по поводу семейного статуса двух пожилых представителей творческого мира.«Фейк», – коротко охарактеризовал Садальский фото Алибасова обменивающегося кольцами с Федосеевой-Шукшиной и назвал продюсера знатным пиарщиком, конкуренцию которому может составить разве что Максим Галкин.Впрочем, в этот раз Стас был настроен миролюбиво и «позволил» коллегам развлекаться, а также объявил, что с нетерпением ждет когда эту тему будут осуждать на НТВ.Остальные пользователи с юмором восприняли рекламный ход Бари Алибасова и назвали его «артистом не только на сцене, но и в жизни». Впрочем, нашлись и те, кто поверил в чувства пожилых артистов и назвали их «классными», отметив, что «любви все возрасты покорны».