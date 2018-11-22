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В Сети показали прототип планшета Nokia на ОС Windows

В Сети показали прототип планшета Nokia на операционной системе Windows. Когда компания Nokia сотрудничала с корпорацией Microsoft, было выпущено два планшетных компьютера на базе Windows. Одним из них была версия Nokia Lumia 2520.

В Сети показали прототип планшета Nokia на ОС Windows


Данное устройство функционировало под управлением «операционки» Windows RT 8.1. Она уже не поддерживается Microsoft. Однако оказалось, что Nokia готовила также другие планшеты, под кодовыми названиями Pine, Atlas, illusionist, Mercury. Компания также к продажам подготовила планшет под названием Vega. Однако он не попал на прилавки магазинов. Стоит отметить, что в Сети было показано предсерийное устройство, оснащённое десятидюймовым экраном (разрешение 1366х768 пикселей). Модель имеет процессор NVIDIA Tegra 3. Объём ОЗУ достигает 2 ГБ.



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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:04

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