Уфологи поймали инопланетный сигнал из глубокого космоса
Уфологи обнаружили инопланетный сигнал, источник которого находится в глубоком космосе на расстоянии 2,5 миллиардов световых лет от Земли. Специалистам пока не удается его расшифровать из-за большого количества помех, но они отмечают, что для человечества закодированная информация может иметь большую ценность.
Впервые сигнал был зафиксирован в 2017 году 9 марта. По словам руководителя отдела астрономии гарвардского университета Ави Леба, невозможно вычислить, какова природа происхождения сигнала. Его могли послать, как разумные существа, так и естественные источники радиоволн, например, активные ядра галактики.
Уфологи уверены, что сигнал послала разумная жизнь, а помехи в нем являются шифром, который необходимо декодировать, чтобы узнать подробности о тех, кто его отправил. Специалисты NASA пока никак не отреагировали на данные предположения.
Впервые сигнал был зафиксирован в 2017 году 9 марта. По словам руководителя отдела астрономии гарвардского университета Ави Леба, невозможно вычислить, какова природа происхождения сигнала. Его могли послать, как разумные существа, так и естественные источники радиоволн, например, активные ядра галактики.
Уфологи уверены, что сигнал послала разумная жизнь, а помехи в нем являются шифром, который необходимо декодировать, чтобы узнать подробности о тех, кто его отправил. Специалисты NASA пока никак не отреагировали на данные предположения.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:23