АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В США после пересадки сердца 2-летнему мальчику пересадили почку матери
EUR 75.15 USD 65.95
Курс валют на 22.11.2018

Уфологи поймали инопланетный сигнал из глубокого космоса

Уфологи обнаружили инопланетный сигнал, источник которого находится в глубоком космосе на расстоянии 2,5 миллиардов световых лет от Земли. Специалистам пока не удается его расшифровать из-за большого количества помех, но они отмечают, что для человечества закодированная информация может иметь большую ценность.

Уфологи поймали инопланетный сигнал из глубокого космоса


Впервые сигнал был зафиксирован в 2017 году 9 марта. По словам руководителя отдела астрономии гарвардского университета Ави Леба, невозможно вычислить, какова природа происхождения сигнала. Его могли послать, как разумные существа, так и естественные источники радиоволн, например, активные ядра галактики.

Уфологи уверены, что сигнал послала разумная жизнь, а помехи в нем являются шифром, который необходимо декодировать, чтобы узнать подробности о тех, кто его отправил. Специалисты NASA пока никак не отреагировали на данные предположения.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Собчак в Instagram показала свою фигуру и
Обнаружен скрытый участок человеческого мозга
Теща Дмитрия Марьянова написала открытое письмо
Российским школьникам удалось взломать систему
Дмитрий Маликов показал новый выпуск
Жасмин призналась в любви к Алле Пугачёвой
Седан Toyota Camry стал в октябре в России
Влад Топалов не знает цвет глаз жены Регины
Анастасия Волочкова возмутила фолловеров позой, а
Представители Валдиса Пельша опровергли сообщения
Ученые: Мантия «сверхземель» может создавать
Открытие российских ученых ускорит работу
Звезда “Игры престолов” Натали Дормер рассталась
Медики: Зуд в области гениталий является
Уфологи поймали инопланетный сигнал из глубокого
Купин заступился за семейство Рапунцелей, унизив
Роспотребнадзор предупреждает покупателей об
В Сети показали прототип планшета Nokia на ОС
Медики: Невнятная речь и лицевая боль могут быть
В Омске прокуратура проверит школу, где дети
Настасья Самбурская выложила в Instagram отрывок
В Мексике в объектив камеры попал призрак мужчины
Ксения Собчак показала в Storis, что возвращается
Лолита рассказала о состоянии здоровья после
Маме Алексея Купина стало плохо после телешоу, на
Биологи: Песни китов переживают "культурные
Бари Алибасов посоветовал Петросяну и
Василий Уткин рассказал о причине скандального
Ученые NASA нашли магнитную активность рядом с
«Доктор Вэб» обнаружил вирус, удаляющий антивирус
Просмотреть все новости