Уфологи поймали инопланетный сигнал из глубокого космоса





Впервые сигнал был зафиксирован в 2017 году 9 марта. По словам руководителя отдела астрономии гарвардского университета Ави Леба, невозможно вычислить, какова природа происхождения сигнала. Его могли послать, как разумные существа, так и естественные источники радиоволн, например, активные ядра галактики.Уфологи уверены, что сигнал послала разумная жизнь, а помехи в нем являются шифром, который необходимо декодировать, чтобы узнать подробности о тех, кто его отправил. Специалисты NASA пока никак не отреагировали на данные предположения.