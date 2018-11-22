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Роспотребнадзор предупреждает покупателей об опасностях в «черную пятницу»

В погоне за скидками покупатель может стать жертвой мошенников, под видом акций, реализующих некачественный товар. В Роспотребнадзоре в преддверии «черной пятницы» напомнили потенциальным клиентам магазинов об их правах.
Роспотребнадзор предупреждает покупателей об опасностях в «черную пятницу»

Покупатель может требовать предоставления полной информации об условиях пользования дисконтными картами, правилах скидок, достоверных сведений о желаемом товаре. В суматохе предпраздничных акций, вызывающих высокий потребительский интерес, недобросовестные продавцы стремятся обмануть доверчивого клиента и не всегда доступно рассказывают о «скидочных» ценах.

Традиционно последнюю пятницу ноября называют «черной». В этот день магазины предлагают различную продукцию по значительно заниженной стоимости. Иногда приобретенный товар не отвечает ожиданиям покупателя. В таком случае, отмечают в Роспотребнадзоре, клиент имеет право вернуть покупку или обменять ее на более качественный аналог, а также требовать бесплатного устранения неполадки.



 
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Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:12

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