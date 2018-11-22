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В Мексике в объектив камеры попал призрак мужчины

В Мексике в населенном пункте Метепек, охранник, работающий на складе, увидел в объективе камеры мистическую прозрачную фигуру мужчины. Соответствующее видео появилось на платформе YouTube.

В Мексике в объектив камеры попал призрак мужчины


По словам очевидца, у него нет сомнений, что камера зафиксировала призрака. Уфологи, после просмотра данного видео заявили, что «Духи среди нас!». Специалисты подчеркнули, что призраки есть повсюду и только видеокамеры могут зафиксировать их присутствие на Земле. Однако среди интернет-пользователей нашлись скептики, которые говорят, что скорее всего в видеосистеме произошел сбой, и в ролике запечатлен настоящий живой человек.



Ранее издание «Dni24» сообщало, что Скотт Уоринг обнаружил в кратере Луны треугольной формы НЛО, имеющий огромные размеры.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:53

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