В Мексике в объектив камеры попал призрак мужчины
В Мексике в населенном пункте Метепек, охранник, работающий на складе, увидел в объективе камеры мистическую прозрачную фигуру мужчины. Соответствующее видео появилось на платформе YouTube.
По словам очевидца, у него нет сомнений, что камера зафиксировала призрака. Уфологи, после просмотра данного видео заявили, что «Духи среди нас!». Специалисты подчеркнули, что призраки есть повсюду и только видеокамеры могут зафиксировать их присутствие на Земле. Однако среди интернет-пользователей нашлись скептики, которые говорят, что скорее всего в видеосистеме произошел сбой, и в ролике запечатлен настоящий живой человек.
Ранее издание «Dni24» сообщало, что Скотт Уоринг обнаружил в кратере Луны треугольной формы НЛО, имеющий огромные размеры.
По словам очевидца, у него нет сомнений, что камера зафиксировала призрака. Уфологи, после просмотра данного видео заявили, что «Духи среди нас!». Специалисты подчеркнули, что призраки есть повсюду и только видеокамеры могут зафиксировать их присутствие на Земле. Однако среди интернет-пользователей нашлись скептики, которые говорят, что скорее всего в видеосистеме произошел сбой, и в ролике запечатлен настоящий живой человек.
Ранее издание «Dni24» сообщало, что Скотт Уоринг обнаружил в кратере Луны треугольной формы НЛО, имеющий огромные размеры.
В мире
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:53