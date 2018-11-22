Лолита рассказала о состоянии здоровья после госпитализации





По словам Лолиты, она уже пришла в чувство. Как ранее отмечал Эдуард Хруцкий, который является концертным директором певицы, врачи диагностировали у нее гипертонический кризис. Как рассказала сама артистка, проблемы с давлением у нее возникли в результате реакции на лекарственный препарат для сосудов. Никто не предполагал, что организм знаменитости таким образом отреагирует на укол.Звезда сообщила поклонникам, что полна сил и приступила к работе. Она уже дала концерт в Подольске и продолжит свои выступления. Также Лолита Милявская поблагодарила зрителей, которые не сдали ни одного билета с несостоявшегося концерта в Могилеве. По ее словам, выступление обязательно состоится, но немного позже. Также артистка была удивлена огромным количеством комментариев от пользователей, которые беспокоились за ее здоровье. Единственное, что расстроило певицу – это нечеловеческое отношение журналистов, которые утверждали, что у нее инсульт. Лолита заявила, что недоброжелатели этого не дождутся.