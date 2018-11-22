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Медики: Невнятная речь и лицевая боль могут быть одним из признаков микроинсульта

Медики назвали 9 признаков, определяющих микроинсульт головного мозга. Самым распространенным является боль в лице, невнятная речь и паралич одной стороны лица.
Медики: Невнятная речь и лицевая боль могут быть одним из признаков микроинсульта

Нужно обратить внимание на такие симптомы как головокружение, частые головные боли, проблемы с дыханием. Если наблюдается ухудшение зрения, утерян баланс во время ходьбы или человек замечает, что усталость подбирается внезапно, то это может быть предвестником микроинсульта.

Не для кого уже не секрет, что данная болезнь может настигнуть не только пожилых, но людей в достаточно молодом возрасте. Поэтому медики рекомендуют не пренебрегать своим здоровьем, а «слушать» сигналы которые подает организм и вовремя обращаться к специалистам.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:00

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