«Доктор Вэб» обнаружил вирус, удаляющий антивирус с компьютера
Эксперты из компании «Доктор Вэб» заявили, что существует троян, который удаляет с пользовательских компьютеров антивирусы после их заражения. В свою очередь атаке майнера подвергаются современные устройства, которые функционируют на операционке Linux.
Согласно данным «Доктора Вэба», после запуска системы этот троян сканирует компьютер, отыскивая папки, куда с сервера могут загрузиться вредоносные файлы. После этого вирус, который назвали Linux.BtcMine.174, скачивает бэкдор версии Linux.BackDoor.Gates.9. Последний позволяет киберзлоумышленникам проводить различные команды на девайсах, которые были заражены, а также осуществлять DDoS-атаки. В свою очередь майнер занимается поиском, а также отключением прочих элементов. Этот троян вычисляет на пользовательских компьютерах антивирусы, а потом удаляет все их файлы, а также директории. Вирус после выполнения некоторых действий, активирует майнер непосредственно для добычи криптовалюты. В случае необходимости троян может с сервера обновлять программы.
Новостной интернет-портал «Dni24» раньше поделился в Сети данными экс-маркетолога компании Apple Гая Кавасаки, о том, чего не хватает в современных устройствах компании Apple.
Согласно данным «Доктора Вэба», после запуска системы этот троян сканирует компьютер, отыскивая папки, куда с сервера могут загрузиться вредоносные файлы. После этого вирус, который назвали Linux.BtcMine.174, скачивает бэкдор версии Linux.BackDoor.Gates.9. Последний позволяет киберзлоумышленникам проводить различные команды на девайсах, которые были заражены, а также осуществлять DDoS-атаки. В свою очередь майнер занимается поиском, а также отключением прочих элементов. Этот троян вычисляет на пользовательских компьютерах антивирусы, а потом удаляет все их файлы, а также директории. Вирус после выполнения некоторых действий, активирует майнер непосредственно для добычи криптовалюты. В случае необходимости троян может с сервера обновлять программы.
Новостной интернет-портал «Dni24» раньше поделился в Сети данными экс-маркетолога компании Apple Гая Кавасаки, о том, чего не хватает в современных устройствах компании Apple.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:23